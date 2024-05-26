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Iğdır'da Yağan Dolu Meyve Bahçelerine ve Buğday Tarlalarına Zarar Verdi

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Iğdır'da yaşanan yağmur ve dolu yağışı, Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerinde meyve bahçelerine ve buğday tarlalarına zarar verdi. Çiftçiler zararın yüksek olduğunu belirterek devletten destek beklediklerini ifade etti.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da Bayraktutan, Küllük, Çarıkcı ve Çalpala köylerine yağan dolu, meyve bahçelerine ve buğday tarlalarına zarar verdi.

Iğdır'da 4 gün süren yağmur ve dolu yağışı özellikle köylerde etkili oldu. Çiftçiler dolu yağışının kayısı ve kiraz ağaçlarına, domates, patlıcan gibi sebze çitillerine zarar verdiğini söyledi. Zararın yüksek olduğunu belirten Küllük köyü muhtarı ve vatandaşlar, devletten destek beklediklerini ifade etti.

Muhtarlarının haber vermesi üzerine  Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş köylere giderek inceleme yaptı. Tingiş, incelemelerin ardından "Yağış ve dolu 4-5 köyümüzde meyve bahçelerinde buğday, arpa tarlalarında sebze ekili tarlalarda zarara yol açmıştır. 3 ekibimiz köylerde zarar tespit çalışmasına başladı. Kayısı ve kirazda yüzde 80, buğdayda ve arpada yüzde 40 zarar var. Köylerde çalışmalarımız sürüyor. Çiftçimizin yanındayız" dedi.

Tingiş, bölgede yaşanacak sel tehlikesine karşı Yukarı Çalpala köyü ve çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Yağan Iğdır Tarım Çevre Doğal Afet Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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