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Iğdır'da Uzman Çavuş Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Iğdır'da Uzman Çavuş Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
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Iğdır'da boşanma aşamasındaki eşi Esra B'yi otomobilde tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Uzman Çavuş F.B. teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da Uzman Çavuş olarak görev yapan F.B. (32), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Esra B'yi (25) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Uzman Çavuş F. B, bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Esra B. ile otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle F.B, Esra B'yi bıçakladı.

Daha sonra jandarmaya giderek eşini öldürdüğünü itiraf eden F.B, teslim oldu.

İhbar üzerine jandarma eşliğinde olay yerine giden sağlık ekipleri Esra B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

F. B. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, çiftin iki yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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