Iğdır'da Uyuşturucu Taşıyan Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelen ve vücudunda uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Narkotik polisleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparak vücut boşluklarında narkotik madde taşıdığı tespit edilen yabancı uyruklu bir şahsı takibe aldı. Düzenlenen operasyonla şüpheli şahıs Iğdır'da yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan arama ve ardından radyolojik görüntüleme kullanılarak gerçekleştirilen iç beden muayenesinde, makat bölgesinde 4 parça yabancı cisim olduğu tespit edildi.

Emniyet ve sağlık birimlerinin koordinasyonunda şahsın vücudundan çıkarılan yabancı cisimlerin, toplam 140 gram metamfetamin olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.