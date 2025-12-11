Haberler

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Iğdır'da narkotik ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ile mühimmat ele geçirdi.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi ve 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Iğdır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Geleceğin teminatı olan gençleri zehirlemeye çalışan "Sokak Satıcıları" ile mücadelenin etkinleştirilmesi hedefi doğrultusunda düğmeye basıldı.

Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik olarak, 11 Aralık 2025 Perşembe günü 8 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda aranan 8 şüpheliden 7'si kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
