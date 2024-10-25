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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şahsı tespit ederek düzenlenen operasyonda 1 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu

1 kilogram metamfetamin ele geçirildi

IĞDIR - Iğdır'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kg metamfetamin ele geçirildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda emniyet güçleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen beş şahıs tespit ederek operasyon düzenlendi. Yapılan titiz takip sonucunda R.Ş., O.G., Ö.G., A.K.A. ve E.Ö. isimli şahısların kullandığı iki araç durduruldu. Araçlarda gerçekleştirilen aramada, poşet içerisinde 1 kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden her türlü suçla mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi.

Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel

Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Yerel Iğdır Suç

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