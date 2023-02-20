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Iğdır'da üretilen sobalar deprem bölgesine gönderiliyor

Yerel Haberler

Iğdır'da üretilen sobalar deprem bölgesine gönderiliyor

11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde etkilenen vatandaşlar için Iğdır'da üretilen sobalar bölgeye gönderiliyor.

11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde etkilenen vatandaşlar için Iğdır'da üretilen sobalar bölgeye gönderiliyor.

Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerin ardından deprem bölgesine giden yardımlar devam ederken, vatandaşların ısınması için de çalışmalar devam ediyor. Iğdır'da soba üretimi yapan esnaf, kendilerine gelen soba siparişlerine yetişmek için gece gündüz çalışıyor. Hayırseverlerin deprem bölgesi için yaptığı soba siparişine, maliyetine üretim yaparak da destek sunan esnaf, isteğe göre üretime devam ettiklerini belirtti. Soba üretiminde çalışan Harun Aras, depremzede vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır tarzı sobalar ürettiklerini belirterek, "Depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için fiyatları aşağı çekerek üretim yapıyoruz. Daha çok ufak olduğu için, çadırlarda kullanıldığı için kare tarzı sobalar yapıyoruz. Yemek yapmaları için fırınlı sobalarımız da var. Çadırlarda kullanışlı olsun diye küçük soba üretiyoruz, amacımız kullanışlı olsun" dedi. - IĞDIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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