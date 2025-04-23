Iğdır'da Üniversite Yurdunu Su Bastı
Iğdır'da etkili olan yağışlar sonucu üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt su baskınına maruz kaldı. Öğrenciler, suyla dolan odalarında temizlik yapmaya çalıştı.
Iğdır'da üniversite öğrencilerin kaldığı yurdu su bastı, öğrenciler duruma tepki gösterdi.
Iğdır'da 3 gündür etkili olan yağışlar sonrası Iğdır Üniversitesi öğrencilerin kaldığı Selmanı Farisi Erkek Öğrenci Yurdunu su bastı. Yurdun A bloğunun son katından aşağı akan sular öğrencileri mağdur etti. Su baskını sonucu öğrenciler odalarına giden suyu temizlemeye çalıştı. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel