Iğdır'da Umre Yolcuları Dualarla Uğurlandı

Iğdır'da umre ibadetini yerine getirmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, düzenlenen törenle dualar eşliğinde uğurlandı. Sabah saatlerinde Iğdır Müftülüğü önünde bir araya gelen umre yolcuları ve yakınlarının katıldığı programda duygusal anlar yaşandı. Manevi atmosferin hakim olduğu törende, Iğdır İl Müftülüğü yetkilileri tarafından yapılan konuşmalarda umrenin önemi vurgulandı. Ardından yapılan toplu dua ile umre yolcuları yakınları tarafından iyi dileklerle uğurlandı. Duanın tamamlanmasının ardından yolcular, kutsal topraklara doğru yola çıkmak üzere araçlara bindi. - IĞDIR