Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da eğitime kar molası
Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatı’nın 180. Yıl Dönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da çelenk sunma töreni ve kortej etkinlikleri düzenlendi. Emniyet birimine ait araçların katılımıyla renkli bir kortej geçildi ve yeni araçlar tanıtıldı.

Iğdır'da Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla emniyet biriminin hizmetinde olan tüm araçların katılımı ile kortej düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Iğdır'da kutlama etkinliği düzenlendi. Sabah saatlerinde İl Halk Kütüphanesi önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Çelenk sunma programı sonrası İstiklal Marşı okundu. Daha sonra emniyet biriminde çalışan araçların katılımı ile kortej düzenlendi. Vali yolunda gerçekleşen kortej renkli görüntülere sahne oldu. Kortej sonrası Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında düzenlenen

etkinlikte, polis teşkilatının envanterine yeni katılan araçlar ve malzemeler tanıtıldı.Program sonrası akşam bir davet salonunda polisler için kokteyl verildi. - IĞDIR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.