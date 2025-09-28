Iğdır'da Trafik Kazası: Zırhlı Araç ile Minibüs Çarpıştı, 4 Yaralı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kazımkarabekir Caddesi ile İskender Iğdır Caddesi'nin kesişim noktasında yaşandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 76 AAT 02 plakalı minibüs, özel harekat ekiplerini taşıyan zırhlı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 sivil ve zırhlı araçtaki 1 polis memuru yaralandı.

Minibüste sıkışan yaşlı bir kadın, olay yerine gelen Iğdır İtfaiyesi ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.