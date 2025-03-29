Iğdır'da Teknik Destek Programı ile Eğitimler Başlıyor

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Ekskavatör Operatörlük Eğitimi" adlı teknik destek faaliyetinin sözleşmesi, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürü Erkan Yıldırım arasında imzalandı.

Faaliyet kapsamında Iğdır'da denetimli serbestlik tedbiri uygulanmakta olan 10 yükümlüye ekskavatör operatörlüğü eğitimi verilerek sertifika almaları sağlanacak. Uygulamalı eğitim sonunda nitelikli hale gelen bireyler mesleki deneyim elde ederken, yaşadıkları kentlerdeki istihdama da katkı sağlamış olacaklar. Faaliyet ile geçmişte suça karışmış bireylerin topluma entegrasyonunun sağlanması, sosyal yaşama adaptasyon süreçlerinin daha sağlıklı ve hızlı işletilmesi amaçlanıyor.

"Iğdır'da Dağcılık için teknik destek sözleşmesi imzalandı"

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Yaz Dağcılık Eğitimi" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Başkanı Murat Akay arasında imzalandı.

Faaliyet kapsamında amatör düzeyde dağcılık sporu yapan 20 kişiye dağcılık eğitimi verilecek. Eğitim ile bölgede yeterli bilgi ve deneyime sahip dağcıların yetiştirilmesi sağlanarak dağcılık ve dağ turizmi potansiyelinin azami seviyede değerlendirilmesi hedefleniyor. - IĞDIR