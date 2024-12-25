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Iğdır'da Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

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Iğdır'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 6 ay süren çalışmalar sonucu çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Iğdır'da tefecilik operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

IĞDIR - Iğdır'da tefecilik yaptığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alınırken borçlulara ait ajanda da ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 6 aylık titiz çalışmalar sonucunda, çok sayıda vatandaşı mağdur eden "tefecilik" operasyonu gerçekleştirildi. Yüksek faiz veya farklı adlarla kazanç elde etmek amacıyla ekonomik sıkıntıdaki vatandaşlara borç para vererek maddi zararlar veren ve haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli şahıs, Iğdır'da 12 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Bunlar arasında 9 cep telefonu, 2 tabanca, 239 fişek, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği, 1 bıçak, 1 muşta, 1 teleskopik jop, çok sayıda çek ve senet ile alacakların yazılı olduğu 4 adet ajanda yer aldı. Emniyet güçleri operasyon sonrası başlatılan tahkikat işlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü daha fazla tespit ve araştırmalara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Iğdır'da Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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