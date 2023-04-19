Iğdır'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'na iki gün kala Iğdır'da tatlıcılarda yoğunluk başlarken, imalathanelerde de mesailer uzadı.

Iğdır'da her yıl gelenek haline gelen tatlı, bayramların vazgeçilmezi olma geleneğini sürdürüyor. Iğdır'da bulunan tatlıcılar her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir rağbet görüyor. Ramazan Bayramı'na iki gün kala şehirde bulunan tatlı üretimi yapılan imalathanelerde de yoğun mesai harcanıyor. Arife günü alınmak üzere verilen tatlı siparişini yetiştirmeye çalışan imalatçılar, bayram nedeniyle vardiyalar halinde çalışıyor.

Şimdiden bir sonraki Ramazan ayının yolunu gözlediklerini belirten işletme sahibi Gökhan Kaban, "Ramazan Bayramı her bayram olduğu gibi yine bereketli geçiyor. Arife gününde daha da yoğunluk bekliyoruz. Bu yoğunluk bizim için de daha iyi olur. Elimizden geldiğince halkımıza fiyat konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah seneye de bu şekil hoş geçmesini bekliyoruz. Bu Ramazan Bayramı'nın herkes için iyi geçmesini bekliyoruz. İnşallah Rabbim seneye bizi Ramazan'a kavuşturur. İyi geçmesini temenni ediyoruz" dedi. - IĞDIR