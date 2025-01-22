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Iğdır'da Sosyal Tesisler İcra Yoluyla Satışa Çıkarıldı

Iğdır'da Sosyal Tesisler İcra Yoluyla Satışa Çıkarıldı
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Iğdır'da sanayi sitesi içinde bulunan cami ve sosyal tesisler, kooperatifin borcu nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. Vatandaşlar, caminin satışına büyük tepki gösterdi ve usulsüz bir ihale süreci olduğuna dair iddialar ileri sürdü.

Iğdır'da sanayi sitesi içinde bulunan ve vatandaşların yardımı ile yapılan caminin de içinde olduğu sosyal tesisler, kooperatifin borcundan dolayı icra yolu ile satışa çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Baharlı Mahallesi'nde bulunan ve yapımı 1976'da tamamlanan sanayi sitesi için bir kooperatif kuruldu. Kooperatif döneminde bankadan para çekildi. Daha sonra alınan paralar ödenmeyince banka kooperatife icra gönderdi. Sanayi sitesi kooperatifi de dağılınca alınan borçlar ortada kaldı. Yıllardır süregelen yerlerin satışı icra dairesi tarafından yayınlanan bir ilan ile yeniden tartışmaya açıldı. İlanda sanayi sitesine ait içinde camii ve çıraklık eğitim merkezinin bulunduğu sosyal alanlar satışa çıkarıldı.

Vatandaşlar özellikle dini ibadetlerini yerine getirdikleri caminin icra yolu ile satılmasına büyük tepki gösterdi.

"Bunu yapan üç beş kişi arasında anlaşmışlar"

Sanayi esnafından Aslan Bağcı, usulsüz bir şekilde ihale yapıldığını iddia ederek, "Devletin buraya verdiği okul var, resmi okul var. Çıraklık eğitim merkezi var burada. Her dalda eğitim gören var. Devletin kamu yatırımıdır. Buranın nasıl özelliği olarak özelleştirip satabiliyor? Bunu devlet yapmıyor. Bunu yapan üç beş kişi arasında anlaşmışlar. Haber vermeden, ihtarda bulunmadan, esnafın yerini keşfetmeden gelmiş ihaleye çıkarmış satmışlar. Burada 3 kişi yok. İhaleye sözde iki kişi giriyor. Son anda bir kişi bu ihaleye giriyor. Diğer kişinin ise telefonuna ulaşılmıyor. Burada bir usulsüzlük var" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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