Iğdır'da sis nedeniyle üniversite kampüsünde kaza

Iğdır'da etkisini artıran sis sabah saatlerinde de devam ederken, düşen görüş mesafesi nedeniyle üniversite kampüsü önünde de maddi hasarlı kazaya yol açtı. Yoğun sisli havadan dolayı dünden beri İstanbul'dan gelen uçaklar Iğdır'a iniş yapamadı.

SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da etkisini artıran sis sabah saatlerinde de devam ederken, düşen görüş mesafesi nedeniyle üniversite kampüsü önünde de maddi hasarlı kazaya yol açtı.

Doğubayazıt ilçesi istikametinden Iğdır'a gelmekte olan bir araca, Iğdır Üniversitesi kampüsü önünde kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen bir başka araç çarptı. Her iki araçta maddi hasar oluştu.

Yoğun sisli havadan dolayı dünden beri İstanbul'dan gelen uçaklar Iğdır'a iniş yapamadı. Bugün de görüş mesafesi 200 metre olduğu için uçakların inemeyeceği bildirildi.