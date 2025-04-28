Iğdır'da Şiddetli Yağışlar Akarsuları Coşturdu

Iğdır'da kuvvetli yağışlar ve eriyen kar suları akarsuların debisini artırdı

IĞDIR - Iğdır'da günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağış ve eriyen kar suları akarsuların debisini yükseltti.

Iğdır'da günlerdir etkili olan sağanak yağışlar ve dağlardaki karların erimesi, bölgedeki akarsuların debisini önemli ölçüde artırdı. Türkiye'nin "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır Ovası, yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle su kaynakları açısından hareketli günler yaşıyor. Özellikle Iğdır'ın Tuzluca ilçesi sınırları içinde yer alan ve Aras Nehri'ne dökülen önemli akarsulardan biri olan Buruksu Çayı da bu durumdan etkilendi. Yaz aylarında genelde kurumaya yüz tutan çay, son yağışlar ve kar sularının etkisiyle adeta coştu. Havadan görüntülenen Buruksu Çayı'nın normalin üzerinde bir debiye ulaşması, bölgedeki su kaynaklarının zenginleştiğini gösterdi.