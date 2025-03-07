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Iğdır'da sessiz eylem yapıldı

Iğdır'da sessiz eylem yapıldı
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Iğdır'da cuma namazı sonrası vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Iğdır'da cuma namazı sonrası vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı farkındalığı artırmak amacıyla Iğdır'da cuma namazı çıkışı İl Müftülüğü önünde toplanan cemaat sessiz eylem yaptı. Eyleme gençler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, kanaat önderleri ve kent sakinleri katıldı. Eylem öncesi Gazze şehitleri için dua edildi. Sessiz eyleme katılan bazı vatandaşlar da ağızlarına siyah bant çekti. Cuma namazı sonrası başlayan eylem saat 15.00'e kadar sürdü. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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