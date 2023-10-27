Iğdır'da şehitler için Mevlid ve Hatim Duası programı

Iğdır'da şehitler için düzenlenen Mevlid ve 100 Hatim Duası programında dualar edildi.

Mevlid ve 100 Hatim Duası programı Merkez Ulu Cami ve Hacı Hacer Camii'nde düzenlendi. Cuma namazı öncesi düzenlenen programda tüm şehitler için ve Filistin'de hayatını kaybedenler için Cumhuriyet'in 100. yılında 100 hatm-i şerifin duası yapıldı. Cuma namazı sonrası Filistin'e gönderilmek üzere tüm Türkiye'de olduğu Iğdır'daki tüm camilerde de yardım toplandı. - IĞDIR