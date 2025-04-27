Iğdır'da sağanak yağış yıkıma neden oldu

IĞDIR - Iğdır'da etkili olan sağanak yağış sonrası Aralık ilçesinde bir evin deposu yıkıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde üç gündür aralıksız devam eden sağanak yağışlar, dün gece bir evin deposu ve araç garajının yıkılmasına neden oldu. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan ev sahibi, dışarı çıktığında bahçesinde bulunan yapıların yerle bir olduğunu gördü. Yaşanan olayda tek teselli, çöküntünün gece saatlerinde meydana gelmiş olmasıydı. Gündüz saatlerinde garaj ya da depoda bulunabilecek olan ev sahiplerinin olay anında içeride olmaması, büyük bir faciayı önledi. Gürültüyü duyan komşular da hemen yardıma koşarak destek oldular.