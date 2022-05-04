ERZURUM (İHA) - Iğdır'da sağanak sele neden oldu, köy yolu ulaşıma kapandı

IĞDIR - Iğdır'da sağanak yağış sonrası yaşanan sel nedeniyle köy yolu kapandı, iki araç mahsur kaldı.

Iğdır'da 3 gündür süren sağanak yağış bazı yerlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Iğdır- Erzurum yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin çalışması sonrası yol açılmıştı. Bugün ise akşama doğru merkeze bağlı Elmagöl köyü tarafında etkili olan yağış sonrası oluşan sel ile köy yolu ulaşıma kapandı. Sel sularıyla ulaşıma kapanan yolda iki araç mahsur kaldı. Vatandaşlar kendi çabaları ile yolu açıp araçları kurtardı. Ekiplere haber verilmesi köye giden ekipler yolu yeniden ulaşıma açtı.

Yağan yağmur sonrası oluşan sel ile köy yollarının kapandığını belirten Elmagöl köy muhtarı Mirze Yeter, "Köyümüzde ani bastıran yağmur sonrası sel felaketi oluştu. Çok şükür can kaybı yoktur, iki evimiz hasar gördü. Biz durumu yetkililere bildirdik. Gelip yerinde görerek incelediler. Bu selden zarar görmemiz dere yatağının olmasıdır. Gece olduğu için ekipler tam bir çalışma yapamadı. Ekipler yarın gelerek detaylı bir inceleme yapacaktır. Temennimiz bu tür şeylerin bir daha yaşanmamasıdır" dedi.