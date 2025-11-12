Haberler

Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında İki Avukat Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Iğdır'da rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında iki avukatın gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma, adli personelin haksız menfaat sağlamak amacıyla suç işlediği iddialarını kapsıyor.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, adliyede görev yapan bazı personelin "aranması bulunan kişilerle irtibat kurdukları, adli dosyaları işlemsiz bırakarak zamanaşımı uygulatmaya çalıştıkları ve infaz dosyaları üzerinde oynama yaparak haksız menfaat temin ettikleri" tespit edildi.

Bu kapsamda, Iğdır Adliyesi Mahkeme kalemlerinde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan T.Ç. ve Ü.Y. isimli şüpheliler, 24 Mayıs 2025'te yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, 28 Mayıs 2025 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyetin açıklamasında, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen sesli ve görüntülü tespitler doğrultusunda, Iğdır Barosu'na kayıtlı bazı avukatların da şüphelilerle eylem birlikteliği içinde olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde ve Adalet Bakanlığı'nın izniyle yürütülen soruşturma kapsamında, avukat G.A. ve R.Ş. isimli şüpheliler hakkında 12 Kasım 2025 günü eşzamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere mahkeme kararıyla el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
