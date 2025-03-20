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Iğdır'da Pazarcı Kadınlar Arasında Yer Paylaşımı Kavgası

Iğdır'da Pazarcı Kadınlar Arasında Yer Paylaşımı Kavgası
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Iğdır'da iki pazarcı kadın, durdukları yer nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında bir kadın, diğerini iteleyerek yere düşmesine neden oldu. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi ve yaşlı kadına sağlık ekibi müdahale etti.

Iğdır'da iki pazarcı kadının durdukları yer paylaşımı yüzünden tartışmalarının ardından kadınlardan birisinin diğer yaşlı kadına saldırması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır merkez Kırkevler Sokakta bir marketin önünde satış yapan iki kadın durdukları yer yüzünden tartışmaya başladılar. Kadınlar biri kendisinden daha yaşlı olan kadının önce üzerine yürüdü daha sonra kadını iteleyerek tartakladı. Yere düşen kadın ağlamaya başlayınca diğer kadın hiç bir şey olmamış gibi satış yaptığı yere geçerek oturdu. Çevredeki vatandaşlar yere düşen kadını yerden kaldırarak 112 sağlık ekibini aradı. Olay yerine sağlık ekibi ve polisler sevk edildi. Yaşlı kadına ambulans içinde müdahale edilirken iki taraf da birbirlerinden şikayetçi olmadı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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