Iğdır'da otomobil koyun sürüsüne daldı, 20 koyun telef oldu

IĞDIR - Iğdır-Doğubayazıt karayolunun 12. kilometresinde karşıdan karşıya geçirilen koyun sürüsüne otomobil çarptı 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.

Olay, bugün akşam saat 19: 00 sıralarında meydana geldi. Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun 12. kilometresinde T.G. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpma sonucu sürüden 20 koyun telef oldu, 15 koyun yaralandı.

Sürü sahibi Ferhat Aksoy sürüde 20 koyunun telef olduğunu belirterek, "Hayvan karşıdan karşıya geçiyor burası meradır, köydür. Polis burada 110-120 kilometre ile gidilir diyor. Hayvanın geçme yeri burası değil, diyor. Burası köydür, burası nasıl mera olmasın. Adam 110-120 ile geliyor hayvanlara vuruyor birde tutanakta siz haksızınız, diyor. Nasıl biz haksızız? 20 tane koyun şimdi tele oldu aşağıda da sürü içinde yaralı koyun var. Yarın yaylaya gidecektik. Polis bize burası yasak diyor burası Suveren köyü şu aşağısı Aşağı Erhacı köyü, nasıl yasak oluyor. Birde adam benim çocuklarım ölseydi kim hesabını vercekti. Kim burada 120 ile gel diyor. Abim fener ile selektör yapmış, yolun ortasına çıkmış abim diyor ki ben kendimi kenara atmasayım beni de biçeçekti, diyor" dedi.

İhbar sonrası olay yerine giden gelen Jandarma ekipleri otomobil sürücüsü T.G'yi ve çobanı Suveren Jandarma Karakoluna götürerek ifadelerine başvurdu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.