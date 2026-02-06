Iğdır'da Müstehcenlik Operasyonunda Gözaltına Alınan 4 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, "müstehcen içerik izleme ve yayma" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Yapılan aramalarda dijital materyaller ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen müstehcenlik soruşturmaları kapsamında, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. "Çevrimiçi müstehcen içerik izleme, depolama, satın alma ve yayma" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, 3 Şubat 2026 günü saat 06.00'da Iğdır'da 4 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 110 adet 9x19 mm fişek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Şubat 2026 tarihinde mevcutlu olarak Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelileden 2'si çıkarıldıkları mahkemece 2'si tutuklanırken, diğer 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.