Iğdır'da Kuyumculara Sahte Altın Satan Aile Yakalandı

Güncelleme:
Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan bir aile, emniyet ekiplerinin operasyonu sonucu suçüstü yakalandı. İhbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri, şüphelilerin çeşitli kuyumculardan 16 gram sahte altın sattığını tespit etti ve operasyonda 95 gram gerçek altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi.

Haber: SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'da kuyumculara sahte altın satan aynı aileden 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne 1 Kasım'da, bazı kişilerin kentteki kuyumculara sahte altın sattıkları ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren KOM ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin üç farklı kuyumcuya toplam 16 gram sahte altın sattığını tespit etti.

Yapılan incelemede, sahte altın sattığı belirlenen kişilerin anne, abi ve kardeş oldukları belirlendi. Şüphelilerin, dolandırıcılıktan sonra aynı araçla Kars istikametine doğru hareket ettikleri tespit edildi.

Iğdır KOM ekipleri, Kars İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile irtibata geçerek ortak operasyon planladı. Koordineli çalışmanın sonucunda, şüpheliler Kars güzergahında durdurulan araçta yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda 95 gram altın ile 310 bin TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
500
