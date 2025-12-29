Iğdır'da Kuyumcu Soygunu: Yaklaşık 5-6 Kilo Altın Çalındı

Haberler

Güncelleme:
Iğdır'da bir kuyumcuya gece saatlerinde giren hırsız, yaklaşık 5-6 kilo altın çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da, gece saatlerinde kuyumcuya giren hırsız, yaklaşık 5–6 kilo ağırlığında altın çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soygun, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda, gece saat 03.11'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletle olay yerine gelen şüpheli, kuyumcunun kapısını kırarak iş yerine girdi. Rahat tavırlarla dükkanın içine giren şüpheli, güvenlik kamerasını fark edince kaskını tamamen kapattı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Telefonunun ışığını kullanarak içeride bir süre dolaşan şüpheli, vitrinde ve kasada bulunan yaklaşık 5-6 kilo ağırlığındaki altını alarak motosikletle olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen dükkan sahibi, altınların çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaparak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki güzergahlarda bulunan tüm güvenlik kameralarını mercek altına alırken, şüphelinin kimliğinin tespiti ve çalınan altınların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Gerçek zararın ise yapılacak detaylı sayımın ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
