Iğdır'da Kuyumcu Soyguncusu Tutuklandı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da bir kuyumcuyu soyduktan bir gün sonra yakalanan şüpheli B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da kuyumcuyu soyan şüpheli B.Ö., Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında olaydan bir gün sonra yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., mahkemece tutuklandı.

Olayla bağlantılı olarak hırsıza yardım ettikleri tespit edilen iki arkadaşı hakkında da adli işlem yapıldı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü belirtirken, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.