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Iğdır'da Kuruyemiş Fiyatları Don Olaylarıyla Yükseldi

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Iğdır'da kuruyemiş esnafı, son don olaylarının fındık ve kayısı fiyalarını etkilediğini belirterek, toptancıların mal satmaması nedeniyle fiyatların yükseldiğini ve tüketimin azalacağını vurguladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da kuruyemiş satan esnaf, son zamanlarda yaşanan don olaylarının kuruyemiş fiyatlarını etkilediğini belirterek, "Bunun için bir önlemin alınması lazım. Toptancılar mal satmıyor bize. Fiyatlar çok yüksek olduğu için alamıyoruz. Vatandaşımız da tüketemeyecek. Fındığımız kayısımız bu yıl çok yüksek fiyatlardan satılacak. Şu an 450 liraya sattığımız kayısıyı şu an 800 liraya alamıyoruz" dedi.

Iğdır'da kuruyemişçilik yapan bir vatandaş, son günlerde yaşanan soğuk havalar ile özellikle fındık ve kayısının olumsuz etkilendiğini, fiyatların çok yükseldiğini söyledi.

Iğdırlı esnaf, şöyle konuştu:

"Don olayı ile  birlikte kuruyemiş fiyatlarımız çok arttı. Özellikle fındık ve kuru kaysıda büyük artış oldu. Kuru kaysı yerinde toptancıda 800 TL oldu. Fındık fiyatları arttı, soğuktan dolayı fındıklarımızda bu sene büyük azalma oldu. Fındık fiyatlarımız yükseldi. Kayısı yine aynı. Malatya'daki soğuklardan dolayı, dondan dolayı.

Bunun için bir önlemin alınması lazım. Toptancılar mal satmıyor bize. Fiyatlar çok yüksek olduğu için alamıyoruz. Vatandaşımız da tüketemeyecek. Fındığımız kayısımız bu yıl çok yüksek fiyatlardan satılacak. Şu an 450 liraya sattığımız kayısıyı şu an 800 liraya alamıyoruz. Fındık yine öyle. 600 liraya sattığımız kaliteli fındığı şu an 750- 800 liraya çıkmış fiyatlar. Yani bunun bir önleminin alınması lazım. Bazı toptancılar fırsatçılık yapıyor. Fiyatlar çok yüksek şu an satışta yapmıyorlar. Bu yeni olduğu için daha vatandaş bunun bilincine varamadı. Fiyatlar tam oturmadığı için şu an çok yüksek, vatandaşın da bilgisi yok. Bu konuda bizi suçluyorlar. Esnaf pahalandırdı diyorlar. Ama toptancılardan kaynaklanıyor bu."

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Kaynak: ANKA / Yerel
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