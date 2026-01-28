Haberler

Iğdır"Da Dolandırıcılık Şüphelisi 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da kendilerini külçe altın satıcısı olarak tanıtarak 3.9 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tarihi eserler ve kaçak altınlar ele geçirildi, ancak şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da kendilerini külçe altın satıcısı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, yurttaşların başvuruları üzerine, "kendilerini külçe altın satıcısı olarak tanıtarak 3 milyon 900 bin lira dolandırıcılık yaptığı" öne sürülen F.V, S.V, Ö.K. ve Y.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 308 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 165 adet ata altın, 5 adet gümrük kaçağı külçe altın ve 139 bin 600 ABD doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA / Yerel
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi

Hakan Taşıyan hastaneye kaldırıldı, Erdoğan hemen talimat verdi
OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı

Benim diyen sanayici onun kadar para kazanmıyor
Denizaltıda 9 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Ülke tarihine geçti! Baskın yapılan denizaltıdan neler çıktı neler
Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Son kararını verdi
Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi, inşaat sektörünü canlandıracak

Dar gelirlinin umudu ilk evim konut kredisi sektörü canlandıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak

Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak