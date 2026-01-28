Iğdır"Da Dolandırıcılık Şüphelisi 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da kendilerini külçe altın satıcısı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, yurttaşların başvuruları üzerine, "kendilerini külçe altın satıcısı olarak tanıtarak 3 milyon 900 bin lira dolandırıcılık yaptığı" öne sürülen F.V, S.V, Ö.K. ve Y.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 308 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 165 adet ata altın, 5 adet gümrük kaçağı külçe altın ve 139 bin 600 ABD doları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğindeki sorgularının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.