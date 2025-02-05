Iğdır'da Kış Düğünlerine İlgide Artış

Iğdır'da çiftler, yaz düğünlerinde yaşanan yoğunluk ve maliyetlerden kaçınmak için kış aylarını tercih ederken, aynı zamanda hava şartlarının elverişli olması, bahçe düğünlerinin popülerliğini artırdı.

Doğu'nun "Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır'da kış mevsimi, bu yıl güneşli ve ılıman hava şartları ile dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda Ocak ve Şubat aylarında kar ve soğuk havanın etkisiyle dışarıda düğün yapmak neredeyse imkansızken, bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bahçe düğünlerine olan ilgiyi de artırdı. Eski yıllarda kış aylarında düğün yapmak isteyenler, soğuk havadan dolayı genellikle kapalı alanlara yönelirken, bu yıl hava şartlarının elverişli olması nedeniyle dış mekan düğünleri tercih ediliyor. Özellikle Ramazan ayına girmeden önce evlenmek isteyen vatandaşlar, bahçelerde düzenlenen düğünlerle unutulmaz anlar yaşıyor.

Iğdır'da uzun yıllardır organizasyon işi yapan Zahide İlgezdi Ocak ve Şubat ayı randevularının dolduğunu belirterek; "Beş yıldır organizasyon işi ile uğraşıyorum. Eskide bu mevsimde çok kar olur komşuya bile gidemezdik. Şimdi ise hava güneşli bütün düğünleri dışarıda yapıyoruz. Ocak ve Şubat ayı bütün randevularımız dolmuş durumdadır. Vatandaşlar da tercih ediyor. Ramazan ayı da geliyor. Hava da böyle güzel olunca vatandaşlar hayırlı işi uzatmak istemeyip düğünleri yapıyorlar" dedi. - IĞDIR