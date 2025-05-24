Iğdır'da Kavgayı Ayırırken Vurulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu

IĞDIR - Iğdır'da yaylada akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan şahıs, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı Dağı eteklerinde yaylada hayvan otlatan akraba iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yusuf Karapınar, kavgayı ayırmaya çalışırken şahısların elindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Karapınar'ın cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Karakuyu köyünde yaşayan Karapınar'ın akrabaları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaylada ve köyde yoğun güvenlik önlemleri alındı.