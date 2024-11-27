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Iğdır'da Kar Yağışı ve Fırtına Sonrası Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Iğdır'da Kar Yağışı ve Fırtına Sonrası Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
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Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve fırtına sonucunda Kavaktepe köyünde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar, Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, 3 saatlik çalışma ile yolu açarak köylüler ve büyükbaş hayvanları güvenli bir şekilde şehir merkezine ulaştırdı.

Iğdır'da, dün gece başlayan kar yağışı ve fırtına sonrasında köyde mahsur kalan vatandaşlar ve büyükbaş hayvanlar Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Iğdır Merkeze bağlı Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Kavaktepe köyü ve köye bağlı Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarında mahsur kalan köylüler durumu yetkililere bildirdi. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler vatandaşların ve hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köye ulaştı. Mezralara da ulaşan ekipler araçlar için yol açtı. Köylüler büyükbaş hayvanlarını kamyonetlere bindirerek şehire doğru yol aldı.

Kavaktepe Köyü Muhtarı Nezir Beksarı, kar yağışı sonrası köyde vatandaşların mahsur kaldığını İl Özel İdaresine ait ekiplerin yolu açtığını belirtti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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