Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı - Haberler

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Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
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Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladıIĞDIR Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

IĞDIR Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Iğdır' kar yağışı yeniden başladı. İlkbahar mevsiminin ilk ayı olan Martta da etkisini sürdüren kar yağışı yüksek kesimler başta olmak üzere bölge genelinde devam ediyor. Yağan kar yağışı ile birlikte Iğdırlılar sabaha kar ile uyandı. Iğdırlılar kışın kar yağmaması ve geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle bu yıl umudunu Mart ayında yağan yağışa bıraktı. İl Özel İdaresi ekipleri ise kırsalda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

Iğdır'da kar yağışı tekrar etkisini göstermeye başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

Meteoroloji, Yağan, Iğdır, kar, Yerel, Haberler

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