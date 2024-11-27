Üye Girişi
Haberler
RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza

RTÜK'ten 4 diziye ceza

 Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

Rusya tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak

 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti

Hasan Arat istifa etti
Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: 'Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek' diyordu

Çetenin, bebekleri nasıl katlettiğini tüyler ürperten sözlerle anlattı

Iğdır'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Köylüler Kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kalan köylüler ve büyükbaş hayvanlar, Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. 40 santimetreyi bulan kar kalınlığının ardından köy yolları açıldı.

Iğdır'da kar yağışı sonrası mahsur kalan köylüler hayvanlarıyla kurtarıldı

IĞDIR - Iğdır'da, dün gece başlayan kar yağışı ve fırtına sonrasında köyde mahsur kalan vatandaşlar ve büyükbaş hayvanlar Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Iğdır Merkeze bağlı Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Kavaktepe köyü ve köye bağlı Belalak, Abdalok ve Mirzo mezralarında mahsur kalan köylüler durumu yetkililere bildirdi. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler vatandaşların ve hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. 3 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yolu açan ekipler, kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu köye ulaştı. Mezralara da ulaşan ekipler araçlar için yol açtı. Köylüler büyükbaş hayvanlarını kamyonetlere bindirerek şehire doğru yol aldı.

Kavaktepe Köyü Muhtarı Nezir Beksarı, kar yağışı sonrası köyde vatandaşların mahsur kaldığını İl Özel İdaresine ait ekiplerin yolu açtığını belirtti.

Iğdır'da Kar Yağışı Sonrası Mahsur Kalan Köylüler Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
img

Sağlık Bakanı değişiklikleri tek tek anlattı
img

2024 Türkiye'sinde hiçbir şekilde iletişim kurulamayan yer
img

Yasa teklifi sunuldu, mesai saatleri dışında yapılak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Petrocub hangi ülkenin takımı, hangi ligde yer alıyor? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? Leyla 12. bölüm tek parça full HD izleme linki! Leyla 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR PETROCUB MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Leyla CANLI izle! Adalet 27 Kasım Çarşamba Leyla 11. bölüm NOW TV izleme linki var mı? Leyla SON BÖLÜM izle! Çarşamba hangi diziler var? 27 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sandık Kokusu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 37. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.