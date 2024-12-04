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Iğdır'da Kar Yağışı Sonrası Çocukların Eğlenceli Anları

Iğdır'da Kar Yağışı Sonrası Çocukların Eğlenceli Anları
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Iğdır'da yoğun kar yağışı sonrasında güneşli havayı fırsata çeviren çocuklar, karda oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Okuldan çıkan öğrenciler, karla kaplı köyde kardan adam yapıp kar topu oynayarak unutulmaz anılar biriktirdi.

Iğdır'da yüksek kesinlerde etkili olan kar yağışı sonrası güneşli havayı da fırsata çeviren çocuklar kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Iğdır'da Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yenidoğan köyünde, kar yağışı sonrası çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Yoğun kar yağışının ardından güneşin de çıkmasıyla birlikte okuldan çıkan öğrenciler, beyaza bürünen köyde eğlenceli bir gün geçirdi. Karla kaplanan köyde, çocuklar kardan adamlar yapıp kar topu oynayarak doyasıya eğlendiler. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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