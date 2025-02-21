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Iğdır'da Kar Yağışı 75 Köy Yolunu Kapatadı

Iğdır'da Kar Yağışı 75 Köy Yolunu Kapatadı
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Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeni ile 75 köy yolu kapanırken ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İl ve ilçelere bağlı 75 köy yolu yaklaşık olarak 420 km ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, 9 personel ve 8 araçla karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler karla mücadele çalışmalarında öncelik, doğum, ölüm ve nüfus yoğunluğu olan köy yollarına veriyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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