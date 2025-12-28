Iğdır'da Kar Nedeniyle 53 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 53 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için sahada yoğun çalışma yürütüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, il genelinde 53 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunurken, kapalı yolların toplam uzunluğu 291 kilometreye ulaştı. Ekipler, öncelikli olarak acil durumlar ile hasta ve cenaze bulunan köyler başta olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmalarının, hava koşullarına bağlı olarak gece gündüz devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları; çıkmaları halinde ise zincir ve kış lastiği kullanmaları uyarısında bulundu.

Yol açma çalışmaları kapsamında Taşlıca–Güngörmez–Kervansaray–Asma–Mezra–Alibeyköy grup yolu, Tuzluca ilçesi Gaziler–Yaylacık–Civanlı grup yolu, Canderviş–Aliköse grup yolu ile Güllüce–Abbasgöl–Yassıbulak hattında dört ekip greyderlerle görev yapıyor.

Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, uzun süredir kar yağışını bekleyen Iğdır halkı, beyaz örtünün şehir merkezine ulaşmasıyla büyük sevinç yaşadı. Özellikle kent merkezinde karın başlamasıyla birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirirken, bazıları kar altında halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.