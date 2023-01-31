Iğdır'da kar altında düğün

Iğdır'da hafta sonu yapılan bir düğünde aniden bastıran kar yağışı, halay çekenlere engel olamadı.

Türkiye'nin beklediği kar yağışı hafta sonu başlarken, kar yağışı ile beraber birçok ilden farklı görüntüler geldi. Kar yağışı ile birlikte gelen en ilginç görüntülerden biri de Iğdır'da yaşandı. Iğdır'da hafta sonu mahalle arasında yapılan bir düğünde, düğün devam ederken aniden kar bastırdı. Kar yağışı ile birlikte düğün sahibi hemen takı merasimine geçerken, sonrasında gelin ve damat kar yağışı altında dans etti, misket oynadı. Düğünü bitirmeye niyetleri olmayan gençler yağan kar altında halay çekmeye devam etti. Gelin ve damadın ömürleri boyunca unutamayacakları karlı ve eğlenceli düğün, kamera tarafından kayıt altına alındı. - IĞDIR