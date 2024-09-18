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Iğdır'da Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Görüyor

Iğdır'da Kan Bağışı Kampanyası Yoğun İlgi Görüyor
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Iğdır'da Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası, ihtiyaç sahibi hastalar için büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Kampanya, vatandaşların destekleriyle başarılara imza atıyor. Gönüllüler, sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle kan bağışında bulundu.

Iğdır'da Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.

Iğdır'da Kızılay Kan Merkezi'nin düzenlediği kan bağışı kampanyası, şehir genelinde büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, ihtiyaç sahibi hastalar için yardımda bulunmak amacıyla kampanyaya akın etti. Kampanya, Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurulan stantlarda gerçekleştirildi. Gönüllüler, sağlık ekiplerinin yönlendirmesiyle kan bağışında bulunurken, Kızılay yetkilileri de kan bağışının önemine dikkat çekti. "Bir ünite kan, üç hayat kurtarabilir" mesajıyla yola çıkan kampanya, birçok vatandaşın katılımıyla sürdü. Kan bağışı yapmanın önemine dikkat çeken bağışçılardan Mehmet Servan, "Bu 24. kan verişim. Kan verdiğim zaman kendimi daha rahat hissediyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bir gün her insanın kana ihtiyacı olabilir. Herkesin kan vermesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

Iğdır'da üç gündür süren kan bağışı bugün sona ererken bağış sonunda yaklaşık 200 ünite kan toplanması hedefleniyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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