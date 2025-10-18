Haberler

Iğdır'da Kadın Kolları, Yoksullukla Mücadele Günü'nde Eylem Düzenledi

Iğdır CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla düzenledikleri basın açıklamasında yoksulluğun kader olmadığını vurgulayarak iktidardan bu sorunu bitirmesini talep etti. Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, yoksulluğun cinsiyeti olduğunu dile getirdi ve kadınların bu durumdan orantısız şekilde etkilendiğini belirtti.

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) -Iğdır CHP Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü nedeniyle  basın açıklaması yaptı.  Iğdır  Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, yoksulluğun kader olmadığını ve iktidarın bu sorunu yönetmek yerine bitirmesi gerektiğini söyledi.

Iğdır CHP  İl Kadın Kolları, 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü dolayısıyla parti binası önünde bir  eylem düzenledi. Bir açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Kılıçtek, yoksulluğa ve gelir adaletsizliğine dikkat çekerek "Yoksulluğu yöneten değil, bitiren bir Türkiye için geliyoruz" dedi.

"Bugün 17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü. Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil Yoksulluk bir kader değil" diyen Duygu Kılıçtek şunları söyledi:

"Milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, 'Yeter artık!' deme günüdür! Bu ülkede artık yoksulluk sadece cebimizde değil, umutlarımızda. Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Gençler geleceğe değil, yurt ve burs kuyruklarına bakıyor."Bu tablo bir kader değil, 23 yıldır iktidarda olan AKP'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur. İktidar, yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi seçti. Sosyal yardımları hak değil, lütuf gibi sundu. İnsanı muhtaç bırakan yardım düzeniyle halkı susturmaya çalıştı. ve bu sistemin en ağır yükünü yine kadınlara yükledi."

"Yoksulluğun bile cinsiyeti var"

Kadınların yoksulluktan orantısız şekilde etkilendiğini dile getiren Duygu Kılıçtek, TÜİK verilerine dikkat çekerek, "Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahküm ediliyor. TÜİK'in verilerine göre 2025 yılında kadınların iş gücüne katılım oranı sadece yüzde 36,8. Ama sahada, pazarda, tarlada, evde bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ancak görünmüyor, görünmez kılınıyor. Çünkü bu düzen, kadının emeğini istatistiklerde bile saymıyor.Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradayız!Kadınların sesi olmaya, emeğini görünür kılmaya, bu adaletsiz düzeni değiştirmeye geliyoruz! Çünkü biz biliyoruz:  Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar!Kadın kazanırsa gelecek kazanılır! Sadece yoksullukla değil, bu yoksulluğu dayatan zihniyetle de mücadele ediyoruz.Boş vaatlerle değil; adaletle, refahla ve eşitlikle geliyoruz.Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye için geliyoruz!Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak!Dayanışmayla, mücadeleyle, kararlılıkla başaracağız!" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com

