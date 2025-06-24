Iğdır'da İsrail'in Saldırılarına Protesto

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği öncülüğünde İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Iğdır Ehlibeyt Alimleri Derneği öncülüğünde onlarca vatandaşın katılımıyla İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırıları protesto edildi. Dernek öncülüğünde başlayan yürüyüş, Hacı Hacer Camii önünden başlayarak Zübeyde Hanım Bulvarı'nda son buldu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan protesto yürüyüşünde konuşan dernek onursal başkanı Veli Beder ve Dernek Başkanı Kurban Ulusöz, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarını ve İran'a yönelik askeri operasyonlarını kınadı. Protestolar sırasında sembolik olarak İsrail bayrağı yakıldı.

"İsrail'in Orta Doğu'daki provokasyonları, artık yalnızca bölge halklarını değil tüm insanlığı tehdit eder boyuta ulaşmıştır" diyen Veli Beder, uluslararası kamuoyunun sessizliğini de eleştirdi.

Kurban Ulusöz ise şunları söyledi:

"Bu miting, Iğdır halkının vicdanıdır. Sessiz kalırsak bu zulüm devam edecek. İsrailliler savaştan dolayı vatanlarını bırakıp kaçarken, İranlılar dünyanın dört bir yanından memleketlerini savunmak için İran'a dönüş yaptı. Bu, ulemaya inanmak, dine inanmaktır, bu Kur'an'a inanmaktır. İsrailliler şehadetin ne demek olduğunu bilmiyor, şehadetin mertebesine inanmıyor. Ölüm onlar için tabii ki fenadır, fena. Bizim vazifemiz İran'a, Yemen'e, Suriye'ye, Filistin'e ve tüm ezilen Müslüman halkların maddi manevi yanında olmak."

Yapılan diğer açıklamlarda, dünyanın dört bir yanındaki vicdan sahibi insanlara dayanışma çağrısında bulunulurken, Filistin ve İran halkı için dualar edildi.