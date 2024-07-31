İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için Iğdır'da sela okundu

İran cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Iğdır'da sela okundu, Kuranı Kerim okunarak dualar edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda suikastla şehit edildi. Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, İsrail saldırılarını lanetledi. Iğdır'da da Ulu Camii'nde ikindi namaz öncesi sela okundu. İkindi namaz sonrası Kuranı Kerim okunarak Haniye için dualar edildi. - IĞDIR