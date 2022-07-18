Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Yerel
 - Güncelleme:

Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu Türkiye'de son günlerde sıkça görülen ve Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanı son olarak Iğdır'da bir iş yerinde ortaya çıktı.

Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu

IĞDIR - Türkiye'de son günlerde sıkça görülen ve Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanı son olarak Iğdır'da bir iş yerinde ortaya çıktı.

Türkiye'de de sıkça görülen 'engerek' yılanları havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Iğdır'da da engerek yılanı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Iğdır'daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine yılan girdiğini fark eden iş yeri sahibi, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İş yerine giden itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucu yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.

DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ve engerek yılanı olduğu tespit edilen yılan doğaya bırakıldı. Uzmanlar, artan hava sıcaklığından dolayı yılanlara karşı dikkatli olunmasını özellikle müdahale için uzmanlardan yardım talep etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Yerel

İtfaiye Türkiye Iğdır Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title