Haberler

Iğdır'da İnşaatta İş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Iğdır'da bir inşaatta meydana gelen iş kazasında Azerbaycanlı bir işçi hayatını kaybetti, bir başka işçi ağır yaralandı. İskelenin çökmesi sonucu düşen işçilerden biri hastanede kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da bir inşaatta meydana gelen iş kazasında Azerbaycanlı 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Topçular Mahallesi'ndeki bir inşaatta kurulan iskelenin çökmesi sonucu iki işçi asansör boşluğundan zemine düştü. Yaralanan işçilerden Azerbaycan uyruklu Babak Najafov (41) ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Sananı Fatullayev (41) ise Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahaleden sonra Erzurum Araştırma Hasatnesine sevk edildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı, inşaatta sorumluluğu bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

İş sağlığı ve güvenliği ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yetkililer, soruşturmanın geniş kapsamlı yürütüldüğünü açıkladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
