Iğdır'da inşaatı devam eden Kur'an kursu için hayır panayırı düzenlendi - Haberler

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Iğdır'da inşaatı devam eden Kur'an kursu için hayır panayırı düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Iğdır'da inşaatı devam eden Kur'an kursu için hayır panayırı düzenlendi

Iğdır'da inşaatı devam eden Merkez Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'na destek olmak için hayır panayırı düzenlendi.

Iğdır'da inşaatı devam eden Merkez Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'na destek olmak için hayır panayırı düzenlendi.

Yeraltı Çarşısı üzerinde vatandaşlar tarafından inşaatı devam eden Merkez Kız Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu'na destek için hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Düzenlenen hayır panayırını ziyaret eden Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, alışveriş yaptı. Hayır panayırı 3 Haziran tarihine kadar 09.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.

Hayır panayırını Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, İl Müftüsü İrfan Açık ve çok sayıda vatandaş da ziyaret etti. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Engin Sarıibrahim Underground Iğdır Yerel Haberler

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