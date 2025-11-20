Haberler

Iğdır'da İmam Hatip Lisesinde Bir Öğrenci Arkadaşını Bıçakladı

Iğdır Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenci, teneffüs sırasında tartıştığı sınıf arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Şehit Emin Güner Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenci, teneffüs sırasında tartıştığı sınıf arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve öğrencilerden biri, yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını karnından yaraladı. Yaralı öğrenci, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ilk müdahalenin ardından durumunun ciddiyeti nedeniyle Erzurum Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, arkadaşını bıçaklayan öğrenci ile kavgaya karışan diğer öğrencilerin okuldan kaçtığı öğrenildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, olayda yer alan öğrencilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
