Iğdır'da İki Yengesini Öldüren Zanlı Yakalandı

Iğdır'da İki Yengesini Öldüren Zanlı Yakalandı
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Iğdır'da iki yengesini silahla öldüren M.Ç., jandarma ekipleri tarafından saklandığı arazide yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Hacıağa köyünde gerçekleşti ve katil zanlısının izinin sürülmesiyle Türkiye-Ermenistan sınırındaki bölgede ele geçirildi.

Iğdır'da iki yengesini öldüren zanlı yakalandı

IĞDIR - Iğdır'da iki yengesini silahla öldürerek kaçan şahıs, jandarma ekipleri tarafından saklandığı arazide yakalandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yaşayan M.Ç. (73), henüz bilinmeyen bir nedenle kardeşlerinin eşleri Elmas Çakmakçı ve Hatun Çakmakçı'yı evlerinde silahla vurdu. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin çalışması sonucu, M.Ç'nin Türkiye- Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğu belirlendi. Katil zanlısının izini süren jandarma ekibi, kırsalda saklanan M.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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