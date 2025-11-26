Iğdır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: Polis Soruşturma Başlattı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kimsenin ateşli silahla yaralanmadığı olaya ilişkin polis bazı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta karşılaşan aile bireyleri önce değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla birbirlerine saldırdı. Kavgaya karışanların artmasının ardından taraflar silahlarına başvurdu. Mahallede yankılanan silah sesleri büyük panik yarattı.

Olay yerine gelen polis ekipleri de tarafları ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Silah kullanan bazı kişilerin ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Kavganın, bölgede bulunan Cumhuriyet Ortaokulu'nun dağılma saatine denk gelmesi endişe yarattı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.