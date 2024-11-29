Iğdır'da Hayvan Sahiplerinin Yayla Yolculuğu

Iğdır'da ilkbahar mevsimi sonrası yazı geçirmek isteyen hayvan sahipleri hayvanlarını çevre illerdeki yaylalara götürürken havaların soğuması ile memlekete geri döndü.

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan "Doğu'nun Çukurova'sı" Iğdır'da ilkbahar mevsimi ile birlikte hayvan sahipleri hayvanlarını otlatmak için çevre illerden yaylalar satın alıyor. İlkbaharın başında Iğdır'da yola çıkan hayvanlar otlaya otlaya bu yaylalara gidiyor. Yaklaşık 2 ile 3 ay süren bu yolculukta yazın başında hayvan sahipleri yaylalara varıyor. 3 aylık yaz sürecinde hayvan sahipleri sürüleri ile birlikte bu zamanı yaylada geçiriyor. Yaz ayının sonu, sonbaharın başında ise hayvan sahipleri memlekete dönüş yoluna giriyor. 2 ile 3 aylık süren yol sonrası sürüler eve dönüyor. Hayvanlar kış ayı boyunca ahırlarda yem ile beslenirken ilkbahar ayı ile birlikte tekrar yaylaya dönüş başlıyor.

Hayvan sürüleri dönüş yolunda birçok zorluklarla karşılaşıyor. Sürülerini tehlikeli olduğu halde şehirlerarası yollardan da geçirip yolculuklarına devam ediyorlar. Hayvan sahiplerinden Emrah Kıyga her yıl bu yolculuğu yaptıklarını söyleyerek, "3. ayda Ağrı Dağı'na çıktık. Daha sonra Doğubayazıt'tan Van'a doğru yolculuk yaptık. 3 ay orada kaldık. Sonbahar ile birlikte Ağrı, Erzurum, Kars'tan Iğdır'a geldik. İlkbaharda Iğdır'da otlak olmadığı için gidiyoruz. Memleketten çıkış ve dönüşümüz 8 ay sürüyor. Bundan sonra da hayvanları içeri koyacağız. İki gündür hayvanlar aç olduğu için balyaları buraya getirerek hayvanlara verdik" dedi. - IĞDIR