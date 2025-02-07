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Iğdır'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Iğdır'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı
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Iğdır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen arama-kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Iğdır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen arama-kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Melekli beldesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE, Jandarma ve dağcılık kulüplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği arazide kaybolan bir kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin koku köpekleriyle bulunup ambulansa teslim edildi. Uzmanlar tarafından katılımcılara, arazi şartları ve doğal afetlerde yaşanabilecek sorunlar ve karşılaşılacak zorluklar hakkında bilgi verildi. Tatbikat sonrası Iğdır AFAD binasına geçen ekipler burada 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katıldı. Burada açılan resim sergisini gezen heyete, arama ve kurtarma araç ve gereçlerinin tanıtımı yapıldı. Iğdır Valisi Ercan Turan, tatbikata katılanları tebrik ederek, "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerin 6 Şubat yıldönümünde hem depremde şehit olanların aziz hatıralarını tekrar hatırlamak, deprem felaketinin güncelliğini koruduğunu burada sizinle paylaşmak, 11 ilimizi, 14 milyon insanı etkileyen büyük depremin hepimizin yüreğinde bıraktığı derin izleri bu vesileyle tekrar hatırlıyoruz, hatırlatmaya devam ediyoruz. 6 Şubat tarihi hepimizin yaşadığı derin acıları olan büyük bir felakettir" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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